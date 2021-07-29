حمد الظاهري يشيد بخدمات مراكز «تم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

زار المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مركز خدمات أبوظبي الحكومية «تم» في قرية الفرسان بمدينة خليفة في أبوظبي، وذلك للوقوف على أبرز التحديات وقياس مدى جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين، من أجل تطويرها وتقديمها بشكل أسرع وأفضل وفقاً لأفضل المعايير التي تتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع.

وتجول وكيل دائرة تنمية المجتمع برفقة عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، في مرافق المركز، حيث التقوا المراجعين والمستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي، وخدمات القطاع ككل في إمارة أبوظبي، والتي تزيد على 100 خدمة. وتعد هذه الزيارة استكمالاً لسلسلة الزيارات التي تأتي ضمن مبادرة «قادة في الميدان»، والتي تسعى إلى تعزيز التواصل بين القيادات والمستفيدين من الخدمات المقدمة من مختلف الجهات في الإمارة.

وأشاد المهندس حمد علي الظاهري بالدور الكبير ومستوى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس قصة النجاح في التكامل والترابط بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات، مؤكداً أن القطاع الاجتماعي استطاع خلال فترة جائحة كوفيد-19 الوصول إلى نسبة 100% في التحول الرقمي من خلال إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات عبر منصة «تم»، مشيراً إلى أنه ومع عودة الحياة التدريجية إلى طبيعتها، تستقبل مراكز الخدمة جميع المستفيدين من خدمات القطاع الاجتماعي وتوفر لهم كل الدعم في مكان واحد.

وأوضح سعادته أن هذه الزيارة تأتي في إطار مراجعة جودة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين، وتحليل التحديات التي تصاحبها، خاصة بعد إطلاق مجموعة من الخدمات الرئيسية وأبرزها «برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي»، الذي لاقى إقبالاً كبيراً من قبل المتقدمين للحصول على خدمات مراكز «تم» في الإمارة منذ إطلاقه وحتى اليوم.

وأضاف الظاهري: «نتطلع إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة، من خلال تحليل رضا المستفيدين بشكل مستمر، تحقيقاً للرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي، مما يعزز من سرعة وسهولة الوصول إلى جميع الخدمات المرتبطة بالقطاع الاجتماعي، لاسيما أن الجهات الحكومية تخطو خطوات كبيرة وإيجابية نحو العمل والإنجاز، ما يعكس روح الفريق الواحد والعمل من أجل إيصال الخدمات وتسهيل المعاملات».

تواصل

قال عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «نعمل باستمرار على تعزيز التواصل مع المستفيدين من الأسر ذات الدخل المحدود في سبيل توفير أفضل الخدمات الرامية إلى تحقيق الاستقرار لهم. وقد سعدنا بالالتقاء بالمستفيدين والتعرف على ملاحظاتهم الإيجابية التي تساهم في عملية التطوير نحو تقديم الأفضل، والعمل معاً على مواجهة التحديات والتغلب عليها». وأشار العامري إلى أنه تم الاستماع إلى أرباب الأسر المستفيدة من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي والحديث عن مستويات الخدمة المتميزة التي تقدمها «تم» عن طريق مراكز الخدمة التابعة لها. وتوجه العامري بالشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين في مركز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، مثمناً جهودهم المبذولة من أجل تحقيق الأفضل دائماً عبر تقديم أعلى مستويات الخدمة للمستفيدين، بما يعزز تجربتهم ويحقّق الأهداف والطموحات المشتركة في سبيل الارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي.