«بيت الخير» تنجز بناء أكبر أوقافها

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت جمعية بيت الخير عن الانتهاء من بناء وقفين من أكبر أوقافها، وقف الكرامة الجديد في إمارة دبي، ووقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في المدينة الوقفية بإمارة عجمان، ليصبحا جاهزين للتأجير وطرح العوائد المأمولة. وأكد عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية أن «بيت الخير» حققت خطوة مهمة على طريق الاستدامة، ونجحت في إنجاز هدفها الاستراتيجي الذي أطلقه مجلس إدارتها قبل 5 أعوام بزيادة عدد أوقافها والارتقاء بنوعيتها. وقال العوضي إن الأوقاف التي تتطلع إليها الجمعية ليست أي بناء وليس في أي منطقة ولكنها أوقافٌ نوعيةٌ من حيث حجمها وتشطيبها الفاخر وموقعها التسويقي لتحقيق أعلى عائد ممكن، وهو ما ينطبق على وقف الكرامة الجديد الذي يقع في بر دبي في منطقة مزدهرة اقتصادياً قرب مركز برجمان التجاري، ويتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي و5 أدوار على مساحة أربعة دونمات، ويضم 90 شقة فاخرة مشطبة تشطيباً فخماً، بالإضافة إلى 11 محلاً استثمارياً وقد أصبح الآن جاهزاً لتأجيره واستثماره.

وأعرب العوضي عن سروره بالإعلان عن الانتهاء من تشييد وقف المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي في إمارة عجمان، الذي أقيم ضمن المدينة الوقفية التي خصصها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعم الجمعيات الخيرية في منطقة ليوارة.