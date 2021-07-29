ضابطان من شرطة دبي يعتمدان كخبيري بصمات عالميين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حصل النقيب خبير مساعد محمد أحمد السويدي، والملازم أول خبير مساعد عبدالرحمن المهيري، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على الاعتماد والاعتراف العالمي كخبيري بصمات عالميين من منظمة الاستعراف الدولية في الولايات المتحدة الأميركية، ليصبحا أول ضابطين في الوطن العربي يحصلان على هذا الاعتراف والاعتماد، مما يمكنهم من المشاركة في حل قضايا في مختلف دول العالم، والشهادة أمام المحاكم الدولية في مجال البصمات. وقال العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة: إن هذا الإنجاز إضافة قيمة ومهمة لشرطة دبي، وللسمعة العالمية التي تحظى بها في مختلف المجالات، والتي نفخر اليوم بأنها من أهم الأجهزة الشرطية في بما تتبعه من أفضل ممارسات وتقنيات ووسائل متقدمة لكشف الجريمة والحد منها، وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة للمجتمع، بالإضافة إلى دورها في التعاون الدولي مع مختلف الجهات الشرطية.

وقال النقيب خبير مساعد محمد أحمد السويدي، إن الحصول على الاعتماد من منظمة الاستعراف الدولية يعد من أهم الإنجازات لخبير الأدلة الجنائية، كونها تشكل نقلة نوعية في مجال عمله، وتضيف له الكثير في المجال، وتتيح له المشاركة مع المنظمة في عدة نواحٍ، منها المؤتمرات التي تنفذها المنظمة، والاشتراك في حل القضايا العالمية.