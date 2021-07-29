«عليا شرطة الشارقة» تجتمع في «السُحب»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أن المكانة المرموقة والتطور الذي تشهده إمارة الشارقة في شتى المجالات يأتي تجسيداً لعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرصه على تقديم كل ما هو مميز لأبناء شعبه.

جاء ذلك، خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة القيادة العليا ‏الدائمة بشرطة الشارقة لهذا العام، الذي عقد في استراحة السحب بخورفكان، بحضور‏ المديرين العامين وأعضاء اللجنة من كبار ‏الضباط بشرطة الشارقة‎، حيث تمت مناقشة القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، واستعراض نتائج ومخرجات اللجنة، خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مناقشة نظام الاستدلال المرئي، إلى جانب عرض عدد من الموضوعات المهمة التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للنزيل

احتفلت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة باليوم العالمي للنزيل 2021، بهدف إبراز الجهود التي تبذلها شرطة الشارقة، وتعكس ثقافة الدولة التي تحث على تقديم الدعم للنزلاء، وتشجيعهم من خلال العمل على تعديل سلوكهم وتأهيلهم وإعدادهم للعودة أفراداً صالحين إلى المجتمع. وأكدت العقيد منى سرور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، أن الاحتفال باليوم العالمي للنزيل سنوياً يعكس القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح ‏وتأهيل النزلاء.