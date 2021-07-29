173 مركبة ضمن «خدمة التسجيل» في وكالات رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

سجلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين 173 مركبة جديدة، عبر خدمة تسجيل السيارات في الوكالات التي أطلقتها في شهر مايو الماضي.

وقال العقيد صقر بن سلطان القاسمي مدير الإدارة بالإنابة: إن هذه الخدمة التي تم تدشينها في وكالات السيارات تتيح للموظفين العاملين في هذه الوكالات إدخال البيانات الخاصة بتسجيل المركبات التي يتم شراؤها من قبل أفراد المجتمع، عبر تطبيق وزارة الداخلية وتستغرق أقل من 10 دقائق.

ومن ثم يتم إرسالها للموظفين المختصين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشكل يومي من السبت وحتى الخميس، ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى العاشرة ليلاً للتدقيق عليها واعتمادها، وقد ساهمت بشكل لافت في توفير الوقت والجهد على المراجعين.

وأوضح أن عملية التدقيق واعتماد الخدمة تتم في أقل من دقيقة واحدة فيما يتم توفير الخدمة في جميع وكالات السيارات العاملة برأس الخيمة التي يمكن للأشخاص أصحاب الحيازة تسجيل بيانات المركبة عن طريق التطبيق الذكي في المرحلة الحالية.