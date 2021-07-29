سحب 1172 مركبة مهملة في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن سحب 1172 مركبة مهملة منذ بداية العام الحالي 2021، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة التي تنفذها الفرق العاملة في البلدية، والتي تستهدف كافة المناطق بالإمارة للحفاظ على المظهر الجمالي ومكافحة الظواهر السلبية.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط.. أن الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ورصد التجاوزات القانونية هو أحد أهم أولويات الدائرة، ويأتي في المقام الأول من عمل الدائرة.