الامارات | 367 طفلاً مجهول النسب تحتضنهم أسر في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 367 طفلاً مجهول النسب تحتضنهم أسر في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت إحصائية صادرة عن هيئة تنمية المجتمع في دبي أن العدد الإجمالي لفئة مجهولي النسب المحتضنين من قبل أسر في إمارة دبي، يبلغ حالياً 367 فرداً من مختلف الفئات العمرية.

وكشفت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الأطفال المحتضنين الذين لم يتعدَّ عمرهم سنة واحدة يبلغ سبعة أطفال، فيما يبلغ العدد الإجمالي للأطفال الواقعة أعمارهم تحت عمر 10 سنوات نحو 77 طفلاً، أي ما يُشكل نحو 21% من العدد الإجمالي.

وحددت الهيئة عدداً من الشروط للموافقة على طلبات الاحتضان للأطفال التي يتم دراستها من قبل لجنة مختصة، تدرس أهلية تلك الأسر والتأكد من قدرتها على القيام بواجباتها والتزاماتها اتجاه الأطفال المحتضنين.

وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن العدد الإجمالي للحالات يتضمن نحو 137 طفلاً تقع أعمارهم بين 11 و17 عاماً، فيما يبلغ عدد الأشخاص الواقعة أعمارهم فوق الـ18، نحو 153 فرداً.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت منذ توليها إدارة عمليات الاحتضان في إمارة دبي منذ عام 2013، نحو 162 طلباً، تم الموافقة على 111 منها بعد التأكد من استيفائها للشروط، مضيفة أن العدد الإجمالي للحالات الحالية يشمل حالات قديمة تم احتضانها قبل عام 2013.

وناشدت الهيئة كل الأسر التي لديها طلبات قديمة لم تنجزها، وكل أسرة تحتضن طفلاً بطريقة غير قانونية، إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدة أن تواصلهم مع الهيئة سيضمن لهم تصحيح أوضاعهم وحصول الطفل على حقوقه الكاملة، كما شددت على أن تأجيل البلاغ وتسوية أوضاعه القانونية، سيصعب الأمر مستقبلاً على الطفل ويعطل ممارسته لحياته اليومية بشكل طبيعي.

يُذكر أن هيئة تنمية المجتمع في دبي كشفت حديثاً عن وجود 28 طفلاً حالياً في «قرية العائلة»، تبلغ أعمارهم بين الرابعة والـ18 عاماً، معربة عن أملها في حصولهم على أسر حاضنة، تتمكن من توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة وطبيعية لهم، أسوة ببقية الأطفال في المجتمع.

إنجاز طلبات الاحتضان

■ تقديم المستندات المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الاحتضان.

■ دراسة حالة الأسرة اجتماعياً ونفسياً للتأكد من استيفائها للشروط.

■ تُرفع الدراسة الاجتماعية الشاملة إلى «لجنة أهلية الأسر» للبت في الطلبات، وتبلغ الأسرة بالقرار.

* يتم تطبيق إجراءات المباشرة بعملية الاحتضان عبر:

■ التعريف بالطفل وترتيب اللقاء الأول بين العائلة والطفل.

■ وضع الخطة الانتقالية للطفل.

■ البدء بفترة تجريبية للاحتضان مدتها 6 أشهر.

■ استصدار قرارات الاحتضان والكفالة من الجهات ذات الاختصاص.

5 التزامات تحكم الأسرة الحاضنة

■ إخطار هيئة تنمية المجتمع بأي تغيير في عنوان السكن أو بيانات التواصل.

■ عدم تسليم الطفل المحتضن إلى أسرة أخرى إلا بموافقة الهيئة.

■ عدم التخلي عن حضانة المحتضن إلا بعد إخطار هيئة تنمية المجتمع.

■ الإفصاح للمحتضن عن نسبه بالتنسيق مع الهيئة وطبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

■ تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحتضن وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

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