الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مكالمة

فوجئ متعامل لدى تلقيه مكالمة هاتفية بظهور اسم بنك محلي على شاشة هاتفه بدلاً من رقم المتصل، وأثناء الردّ على المكالمة تبين أن المتصل لا يعرف اسمه ويسأل في ما إذا كان لديه حساب في البنك، مشيراً إلى أنه ألغى المكالمة فوراً لإدراكه أنها عملية احتيال تستهدف الحصول على بياناته.

إيجار

تستغل مكاتب عقارية صعوبة انتقال المستأجرين من بناية إلى أخرى، فتتشدد في شروط التأجير والقيمة الإيجارية السنوية للمستأجرين الحاليين، على الرغم من أن متوسط الإيجارات في المنطقة يكون أقل من القيمة التي تفرضها تلك المكاتب، وأقل من القيمة التي تطلبها من المستأجرين الجدد.

احتيال

قال متعامل إنه تعرض لعملية احتيال بعد أن تم اقتطاع مبلغ 2400 درهم من حسابه البنكي في ساعات الصباح الباكر عبر منصة دفع دولية، مشيراً إلى أن البنك استجاب بسرعة وعلّق العمل بالبطاقة بعد أقل من دقيقة واحدة.

نظافة

تتكرّر ظاهرة ترك أكواب القهوة والشاي في محيط قناة القصباء بالشارقة، من مرتادي القناة، خصوصاً من الشباب، ما يشوّه المنظر العام، ويلوث المياه وينفر بقية الزوّار، الأمر الذي يتطلب مراقبة مثل هذه السلوكيات وإيقاع العقوبات الرادعة.

إجراءات

لاحظ مرتادون لمراكز تجزئة في الدولة، حالة من التراخي، في ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، مشيرين إلى أن انخفاض الحالات أو استقرار الوضع الوبائي، ينبغي أن يدفع الجميع إلى مزيد من الالتزام لتسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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