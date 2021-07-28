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محمد بن راشد: ستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «مصطفى قنديل ..شاب عربي عمره 28 عام ..استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم ادراجها اليوم عبر بورصة ناسداك ..شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول .. مبروك يا مصطفى .. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.»

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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