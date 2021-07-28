الامارات | أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المحدثة

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تكشف عن "القائمة الخضراء" المحدثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يوليو 2021

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون الملقحون والقادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، إضافة إلى إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر في اليوم السادس. وسيعفى المسافرون الذين لم يحصلوا على اللقاح والقادمين من تلك الدول من إجراءات الحجر الإجباري، إلا أنه يجب عليهم إجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) آخر عند الوصول، إضافة إلى فحصين إضافيين في اليومين السادس والثاني عشر.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة كوفيد-19، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

القائمة الخضراء المحدثة والتي تدخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية ظهرًا بتاريخ 31 يوليو 2021:

· أرمينيا

· أستراليا

· إسرائيل

· ألبانيا

· البحرين

· التشيك

· السعودية

· الصين

· ألمانيا

· المجر

· النمسا

· الولايات المتحدة الأمريكية

· أوكرانيا

· إيطاليا

· بروناي

· بلجيكا

· بلغاريا

· بولندا

· تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

· جزر المالديف

· رومانيا

· سنغافورة

· سويسرا

· سيشيل

· صربيا

· كندا

· كوريا الجنوبية

· موريشيوس

· مولدوفا

· نيوزيلندا

· هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news