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"العدل" تعلن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في أم القيوين والفجيرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة وزارة العدل عن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في دار القضاء بكل من أم القيوين والفجيرة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل سعياً منها لاعتماد العمل "عن بعد" في خدماتها بشكل دائم من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأوضحت الوزارة أنها ستوفر جميع خدماتها عبر المنصات الإلكترونية والذكية التابعة لها سواء من خلال دخول المتعاملين إلى موقعها الإلكترونيwww.moj.gov.ae أو تحميل تطبيقاتها الذكية عبر الـ App Store أو الـ Google Play أو عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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