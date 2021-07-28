الرميثي والظاهري يبحثان التعاون مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع أمس، كلاً على حدة، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

الظاهري مستقبلاً كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني

وبحث الجانبان، خلال اللقاءين، علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.