وفد من«الوطني» يزور الكويت

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وصل وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، إلى دولة الكويت الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من أحمد خليفة الشحومي رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة، وذلك ترسيخاً لعلاقات الأخوّة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في مقدمة مستقبلي وفد المجلس الوطني الاتحادي أحمد خليفة الشحومي رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة، وعادل اللوغاني أمين عام مجلس الأمة.

وضم وفد المجلس المشارك في الزيارة صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي. ويتضمن برنامج الزيارة التي تستغرق يومين عقد لقاءات ثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية، وتطوير أسس التعاون والتنسيق بين الجانبين، كما يتضمن البرنامج لقاء عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في دولة الكويت.