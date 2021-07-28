زايد الإنسانية تساعد متضرري فيضانات البرازيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عبر سفارة الدولة في البرازيل مساعدات إنسانية شملت مواد غذائية وبطانيات للأسر المتضررة من الفيضانات التي تضررت منها بعض المناطق هناك، وتسببت في تشريد آلاف الأشخاص. وذلك انطلاقاً من الأهداف الإنسانية للمؤسسة، وحرصها على تقديم الإغاثة العاجلة لمنكوبي الكوارث الطبيعية، من أجل تخفيف معاناة الأسر وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى الذين باتوا بأمس الحاجة للعون والمساعدة. وقال حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة: إنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء «زايد الإنسانية» وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس عملنا مباشرة على التواصل مع سفارة الدولة في البرازيل لتقديم المساعدات على نفقة المؤسسة، وبذل كل ما يمكن تقديمه للمنكوبين ولا نزال على تواصل لمتابعة الإجراءات المناسبة للقيام بالمهمة الإنسانية، تحقيقاً للقيم والرسالة التي نحملها على عاتقنا في إغاثة الملهوف والمنكوب، وتوفير أولويات متطلبات الحاجة الحياتية من إيواء وغذاء ريثما تعود الحياة إلى طبيعتها.

واختتم العامري تصريحه بالدعاء للمتضررين أن يخفف الله عنهم مأساتهم، كما توجه بالعزاء لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء للمرضى والمصابين.