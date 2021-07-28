10 آلاف طلب لمركز اتصال «إسلامية دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت إدارة خدمة المتعاملين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن عدد الطلبات الواردة إلى مركز اتصال الدائرة بلغ أكثر من 10 آلاف طلب في النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت خدمات الدائرة 54 خدمة متنوعة عبر مختلف قطاعاتها.

وأوضح التقرير نصف السنوي لعام 2021 أن مجموع الطلبات الواردة خلال الربع الأول بلغ أكثر من 5 آلاف طلب، في حين بلغ مجموع الطلبات الواردة خلال الربع الثاني أكثر من 4 آلاف طلب، حيث كان طلب إصدار فتوى من بين الخدمات الأكثر طلباً، إذ وصلت الطلبات أكثر من 4 آلاف طلب، بينما جاء طلب إشهار الإسلام كثاني أكثر الخدمات طلباً بأكثر من 2000 طلب حتى النصف الأول من عام 2021.

وأكد عادل جمعة مطر مدير إدارة خدمة المتعاملين أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تسعى بشكل متواصل لتوفير أعلى مستويات الخدمة بسلاسة وسهولة لكافة المتعاملين في إمارة دبي في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي لتحقيق سعادتهم ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.. مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على إثراء تجربة المتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات.

من جانبها ذكرت هاجر السويدي رئيس قسم علاقات المتعاملين أن مركز الاتصال يتعامل مع استفسارات المتعاملين عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، حيث ساهمت الخدمات الذكية والإلكترونية باختصار الوقت والجهد على المتعامل، إذ سهلت التواصل عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.. موضحة أن قنوات التواصل تمثلت بالمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومحادثات مباشرة وتطبيق واتساب ونظام اتصل بنا ونظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي ونظام الاقتراحات الموحد لحكومة دبي، إضافة إلى استقبال ومتابعة ملاحظات وشكاوى المتعاملين وبلاغات المساجد، إضافة إلى استقبال طلبات الخدمات الذكية وتوجيه المتعامل وإرشاده إلى كيفية استخدام الخدمات الذكية للدائرة.