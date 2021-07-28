وفد مجمع القرآن الكريم بالشارقة يزور أيسلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

قام وفد علمي وأكاديمي من مجمع القرآن الكريم بالشارقة بزيارة إلى العاصمة الأيسلندية ريكيافيك في إطار جهود المجمع الرامية إلى نشر وتعليم القرآن الكريم وعلومه في كافة أنحاء العالم. وقال الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع: إن زيارة الوفد تجيء انطلاقاً من الأهداف والمقاصد السامية للمجمع لتعليم كتاب الله ونشر علومه إلى أبعد نقطة يستطيع المجمع الوصول إليها، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس المجلس الأعلى للمجمع، في دعم الجهود القرآنية في البلاد البعيدة عن العالم الإسلامي، مؤكداً أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة سيواصل إنجازاته وجهوده العلمية الكبيرة ويسعى إلى تخريج دارسين أكفاء مجازين في مختلف القراءات.