«تنمية المجتمع» تنظم ملتقى «التصميم المجتمعي لجودة الحياة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

عقدت وزارة تنمية المجتمع ممثلة بالبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة «ملتقى التصميم المجتمعي لجودة الحياة بدولة الإمارات» وذلك بتوجيهات ومتابعة معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس جودة الحياة.

وجاء الملتقى في إطار جلسة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي وتضمن 5 ورش عصف ذهني ضمن 5 محاور رئيسة جمعت 154 مشاركاً وممثلاً لــ 36 جهة حكومية اتحادية ومحلية وقطاعاً خاصاً، كما شارك في الملتقى نحو 1200 شخص من مختلف فئات المجتمع قدموا مقترحاتهم وتصوراتهم للتحديات المستقبلية والمبادرات والمشاريع والسياسات المقترحة لجودة الحياة من خلال منصة التصميم المجتمعي. وناقش ملتقى التصميم المجتمعي لمبادرات جودة الحياة محاور الصحة النفسية والصحة الجسدية والصحة المالية والعطاء والتطوع وجودة الحياة الاجتماعية وذلك في جلسات منفصلة شارك فيها مئات المعنيين والمهتمين من المجتمع من طلبة المدارس والشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وبقية فئات المجتمع.

وأكدت موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع أن الوزارة ومن خلال تنظيمها الملتقى فهي تجسد فكراً استشرافياً نتطلع من خلاله إلى 50 عاماً مقبلة ستكون الأفضل لمجتمعنا ولدولتنا بجهود نتشارك فيها مع مختلف الجهات وشتى فئات المجتمع استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حين اعتمد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.