تفعيل «نول» في دبي الجنوب

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وبالتعاون مع المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب التفعيل الآلي لباقات نول الخاصة بتلك المنطقة، من خلال توظيف تطبيق حلول تذاكر «نول» التابعة للهيئة. يأتي التفعيل كخطوة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهيئات والمؤسسات الوطنية لتوفير خدمات عالية المستوى للأفراد والمؤسسات.

وأكدت الهيئة الاستمرار في التزامها الراسخ إزاء مواكبة التوجهات التقنية في جميع أنحاء العالم، وتدخل دبي الجنوب ضمن هذه المبادرة في شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات لتنفيذ حلول آلية متكاملة لدخول المركبات، ومن شأن هذه الشراكة أن تساعد على إثراء الجوانب التشغيلية وتعزيز تجربة عملاء دبي الجنوب.