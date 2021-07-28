شرطة الشارقة تستعرض «المؤشرات الوطنية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

استعرض اجتماع إدارة الأداء المؤسسي بشرطة الشارقة الذي عقد أمس بمقر نادي ضباط الشرطة، برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري.

وأكد اللواء الشامسي أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات، لما لها من دور بارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة، مشيداً بجهود الموظفين المبذولة في تطبيقهم معايير إدارة الأداء المؤسسي بكل كفاءة واحترافية، ما أثمر عنه تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري. ووجّه قائد عام شرطة الشارقة باستمرارية تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إعدادها، ومضاعفة الجهود في كافة مجالات العمل الشرطي من أجل تعزيز الأمن والأمان، وجودة الحياة لأفراد المجتمع. حضر الاجتماع المديرون العامون ومديرو الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.