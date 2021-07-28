30 مشروعاً مبتكراً لـ«صحبتي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة فعاليات برنامج صحبتي 2021، حيث شهد البرنامج الذي جاء بالتعاون مع جامعة زايد، وجامعة الشارقة وأكاديمية شرطة الشارقة، مشاركة واسعة من قبل فئة اليافعين الذين قدموا 30 مشروعاً متنوعاً تضمنت آليات عمل مبتكرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.

وأشارت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إلى أن المشاركة الواسعة من قبل الطلبة تعكس نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته الرئيسة.