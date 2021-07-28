«فخر» تعزز مهارات موظفي شرطة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شرعت القيادة العامة لشرطة دبي وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالعمل المشترك ضمن مبادرة «فخر» الرامية لرفد موظفي القيادة العامة بالأدوات والعلوم المتخصصة في مجالات عدة، وتعزيز مهاراتهم وهواياتهم الذاتية والمهنية والتدريبية، بما يحقق التطلعات المستقبلية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع الداخلي والابتكار في القدرات المؤسسية.

وانطلقت مبادرة «فخر» بتنفيذ 8 دورات تدريبية مجانية عن بعد خاصة بتنمية المهارات وربطها بريادة الأعمال، عبر منصة مركز التدريب الذكي، التابعة للإدارة العامة للتدريب، والهادفة إلى تطوير العملية التعليمية والتدريبية عبر الإنترنت بما يتناسب مع المعايير العالمية. وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن هذا التعاون يدعم التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة في تنمية قدرات الكادر البشري، ورفد الإدارات بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية والحياتية، منوهاً بانتهاجهم لسياسة تدريب ذاتية وميدانية لمختلف المهارات، وفق منظومة مدروسة وبالتعاون مع متخصصين وأكاديميين من ذوي الخبرة.