الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً نهاراً وغائماً جزئياً أحياناً وتميل درجات الحرارة للارتفاع. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويكون الطقس يوم الخميس حاراً ومغبراً نهاراً وغائما جزئياً أحياناً خاصة شرقاً. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويكون الطقس يوم الجمعة رطباً على السواحل صباحاً وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على السواحل.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت فيكون الطقس رطبا على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف شمالاً صباحاً وصحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان. ويوم الأحد يكون الطقس رطباً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف شمالاً صباحاً وصحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر. الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. حالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.