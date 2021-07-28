الامارات | شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف إلى صاحب جثة مجهولة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف إلى صاحب جثة مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الصورة المنشورة، (من الجنسية الآسيوية)، والذي عثر على جثته في ساحة رملية بمنطقة المحيصنة الثانية، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة القصيص، أفراد الجمهور للتعرف إلى صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أي معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي، فعليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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