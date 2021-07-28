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الامارات | شهادة متخصص في إدارة الموارد البشرية لموظفي الحكومة

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دبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة متخصص في إدارة الموارد البشرية لموظفي الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن فتح المجال أمام موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للحصول على شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية «aPHRi» المعتمدة من معهد اعتماد الموارد البشرية «HRCI».

وأوضحت مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة مريم الزرعوني، أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية باللغة العربية، حيث تقدمها أكاديمية «بي دبليو سي» العالمية، لافتة إلى أن إطلاق الشهادة التخصصية يأتي ضمن مبادرة الشهادات المهنية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، والتي أطلقتها الهيئة في مارس الماضي بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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