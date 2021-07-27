الامارات | «دمي لوطني» تجمع 4715 وحدة دم خلال 44 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي لوطني» تجمع 4715 وحدة دم خلال 44 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت حملة «دمي لوطني» في جمع 4715 وحدة دم جديدة، منذ بداية دورتها الجديدة في 13 يونيو الماضي حتى الأمس، تكفي لإنقاذ حياة أكثر من 14 ألف شخص، فيما طالبت الحملة المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، بالمزيد من المشاركة، ضمن فعالياتها لجمع أكبر عدد من الوحدات، وإنقاذ أكبر عدد من الأرواح.

ودعت الحملة أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتبرّع، من خلال المنافذ المختلفة التي وفرتها هيئة الصحة بدبي.

وأفاد مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في الهيئة، الدكتور حسين السمت، لـ«الإمارات اليوم» بأن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية، تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله، وتنفذ الحملة بشراكة استراتيجية، وتعاون مثمر، بين «الإمارات اليوم» وخدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي.

وأضاف أن وحدة الدم الواحدة يمكن من خلالها إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، ممن تتطلب حالتهم الصحية نقل دم، داعياً أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم، لإنقاذ الأرواح.وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاحها، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، خصوصاً بعد تأكيد سموه أهمية المبادرة بقوله إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين بحاجة إلى كل قطرة دم».

وأظهرت إحصاءات الهيئة أن الحملة وفرت نحو 36 ألف وحدة دم، خلال السنوات التسع الماضية، ما ساعد على إنقاذ حياة 90 ألف مريض.

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