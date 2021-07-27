الامارات | 846 حادثاً مرورياً بسيطاً في الشارقة خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 846 حادثاً مرورياً بسيطاً في الشارقة خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت شركة «رافد» لحلول المركبات عن تلقيها بلاغات عن 846 حادثاً مرورياً بسيطاً تم تسجيلها في شوارع إمارة الشارقة خلال فترة إجازة العيد (19-24 يوليو الجاري)، حيث تم الإبلاغ عنها من خلال تطبيق «رافد» للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وكذلك عبر مركز الاتصال الهاتفي التابع للشركة.

وشهد يوم عرفة (الاثنين 19 يوليو) تسجيل العدد الأكبر من الحوادث المبلّغ عنها والتي وصلت إلى 173 حادثاً، وقع 124 منها في مدينة الشارقة والباقي في مختلف ومدن ومناطق الإمارة، فيما تم الإبلاغ عن أقل عدد من الحوادث البسيطة يوم الجمعة 23 يوليو، بواقع 99 حادثاً، 69 منها حدثت في مدينة الشارقة.

وأكد مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات عبدالرحمن بن كنون الشامسي، أن الأيام التي تسبق الأعياد بشكل عام تشهد ارتفاعاً في الحوادث المرورية البسيطة، الناجم معظمها عن السرعة، والإهمال، وعدم الاهتمام، إلى جانب الأسباب الأخرى مثل عدم الالتزام بخط السير، والرجوع للخلف دون انتباه، وإيقاف السيارات في غير المواقف المعتادة.

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