الامارات | 153 مخالفة شوهت المظهر العام خلال العيد في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مخالفة شوهت المظهر العام خلال العيد في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس قسم العمليات والتفتيش البلدي ببلدية خورفكان، خلفان المغني عن تحرير 153 مخالفة متنوعة خلال أيام العيد في مناطق متفرقة من المدينة، تضمنت مخالفات تشويه المنظر العام، ورمي المخلفات، وترك الأطعمة، ورمي السجائر في المناطق غير المخصصة لها، وغيرها من المخالفات.

وأكد المغني أن البلدية نظمت حملات ميدانية بشكل متواصل ومستمر طوال أيام إجازة العيد للحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة من مظاهر الإزعاج ومشوهات الرمي العشوائي، خصوصاً أن خورفكان تستقبل باستمرار خلال أيام العيد والعطل الرسمية والمناسبات أعداداً كبيرة من السياح والزوار.

وأكدت مدير بلدية خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي عن تعامل المسلخ الحديث للبلدية وذلك بمنطقة الحراي مع نحو 843 أضحية متنوعة خلال يوم وقفة عرفة و الأيام الثلاثة للعيد، طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية.

وأشارت إلى أن فرق العمل المشكلة من اللجان، قاموا بجهود حثيثة لتوفير البيئة المثلى للجمهور من المتعاملين مع المسلخ الحديث لذبح أضاحيهم، ليقدم الخدمات لسكان المدينة وفق ارقى المعايير حيث تم توفير الكادر اللازم من الأطباء البيطريين والقصابين والعمال، طوال فترات العمل في العيد، وفق التدابير الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن المسلخ التابع لقسم الصحة العامة تعامل مع نحو 820 أضحية من الضأن والماعز، علاوةً على 23 أضحية من الأبقار، خضعت جميعها للكشف الطبي اللازم للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة الى قيام مفتشي الصحة العامة بعدد حملتين مع لجنة الازمات والطوارئ وبالتعاون مع شرطة خورفكان ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية البشرية شملت الحملة زيارة عدد من محلات الحلاقة الرجالية وعدد من المطاعم في المدينة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية و ممارسة التباعد الاجتماعي في المحلات.

وكانت إدارة البلدية قد استبقت عيد الأضحى المبارك بمقر جديد لمسلخ بلدية خورفكان الحديث بمساحة 18 ألف متر مربع في منطقة الحراي، حيث يقدم أعلى المعايير للسلامة والاستدامة المتطورة والحديثة واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات والآلات المطابقة للمواصفات العالمية اللازمة للكشف الطبي والتعقيم والذبح، علاوةً على توفير استراحات وأماكن استقبال المتعاملين.

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