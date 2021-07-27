الامارات | «الهوية» توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضي إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية» توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضي، ضمن خدماتها الذكية عبر موقعها الإلكتروني http://ica.gov.ae، ويمكن للراغبين انجاز هذه الإقامة من خلال خمس خطوات تبدأ بالدخول للموقع واختيار القنوات الذكية، وتسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي، ثم اختيار الخدمة وتعبئة بيانات الطلب وإدخال المرفقات، ومراجعتها، ثم دفع الرسوم.

وأقر مجلس الوزراء في مارس الماضي استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة.

وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أن تصريح إقامة العمل الافتراضي هو الأول من نوعه في المنطقة والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وأكدت أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

واعتبرت أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يشكل خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

كما استعرضت «برنامج العمل الافتراضي» الذي أطلقته إمارة دبي والذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة في الإمارة، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها وتقع مقارها خارج الدولة.

والبرنامج، الذي تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد بناء على تقديم طلب جديد، ويوفر للأشخاص العاملين عن بُعد وكذلك عائلاتهم فرصة الإقامة سنوياً في واحدة من أكثر الوجهات العالمية تميزاً في مجالي السياحة والأعمال، والتي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة عالية الكفاءة والاعتمادية تسهم في تسهيل أعمالهم، فضلا عما توفره دبي من بيئة آمنة تتميز بأسلوب حياة عصري.

وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوي 287 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات ورسوم الطلب لكل شخص.

ويتيح البرنامج للأشخاص استخدام كافة الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل في دبي، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية.



*في حال كنت موظفاً عليك أيضاً تقديم: ما يثبت وظيفتك لدى صاحب عملك الحالي، مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5000 دولار شهرياً، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة. يتيح برنامج «العمل الافتراضي» الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة في إمارة دبي ويشترط:*في حال كنت موظفاً عليك أيضاً تقديم: ما يثبت وظيفتك لدى صاحب عملك الحالي، مع عقد عمل صالح لمدة عام، وشهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5000 دولار شهرياً، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة. *في حال كنت مالكاً للشركة (صاحب عمل) عليك أيضاً تقديم: ما يثبت ملكيتك للشركة لمدة عام أو أكثر، وما يثبت معدل دخل شهري لا يقلّ عن 5000 دولار، وكشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news