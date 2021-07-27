نورة الكعبي تسلط الضوء على دور الإبداع والثقافة في خلق اقتصاد مستدام

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أهمية دور الإبداع والثقافة في خلق وتعزيز الاقتصاد المستدام. جاء ذلك خلال استضافة بودكاست «دكان شو» الذي يعد أحد أشهر وأقدم برامج البودكاست الثقافية والمجتمعية في منطقة الشرق الأوسط معالي نورة الكعبي، لمناقشة الدور المحوري الذي تلعبه المجالات الاجتماعية والثقافية والإبداعية لتعزيز الاقتصاد المستدام بدولة الإمارات. وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، بمناسبة احتفال بودكاست «دكان شو» بالذكرى السادسة لانطلاقه من الإمارات تحت شعار «إيصال صوت الشرق الأوسط إلى العالم»: أصبح الاقتصاد الإبداعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، حيث أدركت العديد من الدول أهمية اقتصادات المعرفة. وأضافت أن الإمارات على وجه الخصوص تعتبر رائدة في هذا المجال، حيث تولي أهمية قصوى للقطاعات الثقافية والإبداعية وتعتبرها رافداً أساسياً لتحقيق اقتصاد مستدام، كما تعد الدولة محركاً أساسياً لنمو الصناعات الثقافية والإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسهم مكانتها كمركز بارز للابتكار في ازدهار هذه الصناعات بالمنطقة. من جانبه قال عمر توم، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة «دكان ميديا»: إن هدفنا الرئيسي عندما أطلقنا بودكاست «دكان شو» مناقشة المواضيع الحضارية من منظورنا الثقافي وتصدير المحتوى والقصص الملهمة من الشرق الأوسط إلى العالم. مضيفاً أن تصدير المحتوى الحضاري يعد من أكثر الأدوات فعالية وتأثيراً، ونحن في بودكاست «دكان شو» نعمل جاهدين لإثراء المحتوى النوعي الذي يساهم في تكوين صورة إيجابية عالمية عن منطقة الشرق الأوسط. ويقوم بودكاست/دكان شو/ بمشاركة المحتوى الحضاري الإيجابي لتمكين جمهوره من التفاعل والتلاقي الثقافي، إيماناً منه بأهمية التواصل الحضاري. وقد تم تحميل البودكاست ما يزيد على 2.6 مليون مرة منذ انطلاقه.