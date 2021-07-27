باقة جديدة من الخدمات والمزايا عبر ساعات "أبل" الذكية تقدمها "كهرباء ومياه دبي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها الاستفادة من خدمات ومزايا جديدة عبر تطبيق الهيئة الذكي على ساعات "أبل" الذكية ومنها الاطلاع على تفاصيل الفاتورة وشرائح التعرفة ولوحة بيانات "الحياة الذكية" وتقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكهم للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج "نهجي المستدام" إضافة إلى الحصول على خطة ترشيدية مخصصة لكل متعامل لمساعدتهم على الحد من الهدر والإسراف وتخفيض معدل الاستهلاك.

وعبر ساعات "أبل" أيضاً يمكن للمتعاملين تفعيل خاصية "خارج المنزل" لتلقي إشعارات في حال وجود استهلاك غير اعتيادي أثناء التواجد بعيداً عن المنزل أو أثناء السفر. علاوة على ذلك توفر الهيئة إمكانية التواصل معها في حال وجود أي استفسارات إلى جانب التعرّف على أحدث أخبار الهيئة والعروض والخصومات المتوفرة عبر "متجر ديوا" على الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي إضافة إلى العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم ويسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف معاليهان البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أسهما في تسريع وأتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء مما يعزز سعادة المجتمع ويتيح لهم خدمات آنية وسلسلة على مدار الساعة.









