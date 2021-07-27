البواردي يلتقي سفير طاجيكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع ،أمس، شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير الطاجيكي، وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وطاجيكستان في مختلف المجالات، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية طاجكستان في مختلف المجالات، والسعي نحو تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد سفير طاجيكستان بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد نموذجاً رائداً ومتقدماً بالنسبة لدول المنطقة، وأكد حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.