271 جائزة في «الذيد للرطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة ( الاتحاد)

حظيت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الذيد، بإقبال تجاوز 20 ألف زائر من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة الذين حرصوا على متابعة أنشطة الحدث الذي اختتم أمس، وما تضمنه من الفعاليات التي استهدفت إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة.

وشهد المهرجان خلال أيامه الأربعة التي امتدت من 22 إلى 25 يوليو، توزيع 271 جائزة نقدية بقيمة مليون و500 ألف درهم على المشاركين في مسابقات المزاينة السبعة، وجوائز عينية للفائزين بالسحوبات التي أجرتها غرفة الشارقة بهدف إسعاد الزوار ومتابعي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالحدث، وتضمن المهرجان 23 منصة عرض المزارعون من خلالها مختلف أصناف الرطب من الإنتاج المحلي لإمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وسط مشاركة العشرات من ملّاك النخيل والمزارعين والصناعيين إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

وشهد اليوم الختامي للحدث حضوراً رسمياً رفيع المستوى تمثل بالشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء، الذي جال في أرجاء المهرجان وتابع عدداً من فعالياته واستمع من محمد مصبح الطنيجي منسق عام المهرجان، عن تفاصيل الحدث وأهميته ودوره الفاعل في دعم زراعة النخيل والارتقاء بجودته، كما تم خلال اليوم الختامي تكريم الفائزين بمسابقات المزاينة وعدد من الجهات الحكومية وشركاء الحدث من قبل محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، و محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد وعدد من المسؤولين وأعضاء اللجنة التنظيمية للمهرجان.

وقال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن النجاح الذي شهدته الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب تؤكد النهج الاستراتيجي السليم الذي وضعته الغرفة له منذ انطلاق الحدث عام 2016 والذي يسير من نجاح إلى نجاح، يجسده تزايداً لافتاً في أعداد الزوار وإقبالاً من الجمهور على مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعكس أهمية ومكانة الرطب في المجتمع الإماراتي، وهذا ما كان ليتحقق لولا الدعم والرعاية التي وفرتها القيادة الرشيدة لمثل هذه الفعاليات المعنية بالحفاظ على الموروث الشعبي الأصيل وتعريف الأجيال الجديدة بالجانب المضيء من تاريخ دولتنا وتراث أجدادنا».

نتائج المسابقات

وبلغ عدد الفائزين بمسابقات مزاينة الرطب والفواكه السبعة في الدورة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب 271 فائزاً، انقسموا إلى 15 فائزاً في فئة النخبة وكان المركز الأول من نصيب سالم علي سالم و15 فائزاً في فئة الليمون ذهب المركز الأول فيها إلى خالد سيف الرايحي، فيما فاز بالمركز الأول بفئة الشيشي سعيد حمودة العرياني، أما الفائز بالمركز الأول عن فئة الخنيزي (أبوظبي -دبي) فحظي بها أحمد العرياني، وفئة الخنيزي (الإمارات الشمالية) فاز بمركزها الأول سالم القايدي، وكان المركز الأول في مسابقة أكبر عذج من نصيب سعيد العرياني، وفئة الخلاص (إمارة أبوظبي-دبي) ذهبت لسلطان العرياني، وفئة الخلاص (الإمارات الشمالية) لسالم محمد هاشل. وشهد اليوم الأخير من المهرجان تكريم الفائزين بمسابقات المانجو المحلي التي فاز بها 10 مشاركين كان المركز الأول فيها من نصيب مصبح القايدي، و10 فائزين بفئة المانجو المخلوط ذهب المركز الأول إلى خميس الكندي، وتم أيضاً تكريم 15 فائزاً من فئة الحسيل وحقق المركز الأول فيها سالم القايدي، في حين بلغ عدد الفائزين في فئة أجمل مخرافة للنساء فقط 10 فائزات كان المركز الأول من نصيب آمنة الكتبي.

خطوات ثابتة

أشار محمد أحمد أمين العوضي إلى أن مهرجان الذيد للرطب في دورته الخامسة خطى خطوات ثابتة على طريق النجاح بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، وأثبت مكانته الرائدة على خارطة الفعاليات الاقتصادية والتراثية المهمة في الدولة في ظل دعم القيادة الرشيدة وتعاون المعنيين بزراعة النخيل والشركاء الاستراتيجيين، كما غدى نافذة تسويقية مهمة للرطب في الشارقة والدولة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من المهرجان شهدت إقبالاً كبيراً من المزارعين مقارنة مع المواسم السابقة، بفضل دعم ورعاية القيادة وتوجيهاتها برفع قيمة الجوائز إلى 50% وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه.