«صندوق الوطن» يطلق «برنامج جونز هوبكنز الصيفي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

ينظم صندوق الوطن، «برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا» الذي يقام بالتعاون مع مركز الشباب الموهوبين بجامعة جونز هوبكنز لاستكشاف المواهب الناشئة في مجالات متعددة، بما فيها علوم الجينات والفلك والرياضيات والطب والهندسة والتكنولوجيا وعلوم الفيزياء والتغير المناخي.

يأتي هذا البرنامج كجزء من مبادرة موهبتنا التي تهدف إلى اكتشاف 2000 طالب إماراتي موهوب، وتسعى إلى دعم ورعاية 500 منهم على الأقل، وتوجيههم للالتحاق في أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وقالت هند طيب باقر، مدير عام صندوق الوطن:«يشكل البرنامج جزءاً أساسياً ضمن منظومة متكاملة يتبعها صندوق الوطن للارتقاء بالمواهب وتطوير قدراتهم المعرفية والعلمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع توجهات الدولة لتأهيل جيل من القادة والعلماء في كل المجالات التي تخدم مسيرتنا لتحقيق أهداف دولتنا في الخمسين عاماً القادمة بأن تكون أفضل دول العالم، ومركزاً عالمياً للمعرفة والعلوم المتقدمة.»

وأضافت باقر:«هذا البرنامج تأتي أهميته كونه يعتمد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوقات الفراغ لدى طلبة المدارس، بما يسهم في تطوير القدرات والإمكانات العلمية والخبرات العملية لأكبر مجموعة من الموهوبين في سن مبكرة لتأهيلهم وإعدادهم ليكونوا على قدر المسؤولية في قيادة ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات نحو آفق ترقى لمستوى التطلعات والطموحات في أن تكون في المركز الأول على كافة المستويات».

وأضافت:«تركيزنا هو استقطاب أفضل المواهب العلمية وتمكينها من التطور عبر نظام للتعلم المستمر يتمثل في مجموعة من المساقات التي تقدم ضمن بيئة معرفية وتعليمية يشرف عليها رواد وخبراء متخصصون في أرقى الجامعات وتعتمد على أفضل الممارسات التي تلبي تطلعات الناشئة وتوسع آفاقهم المعرفية والعلمية، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات مستقبلية واعدة، بما فيها التصميم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة.»

وقالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الدار العقارية:«إن بناء جيل ممكَّنٍ بالعلم والمعرفة هو أمر جوهري وأساسي إذا ما أردنا تعزيز مكانة وتنافسية اقتصاد دولة الإمارات على مستوى العالم. وانطلاقاً من هذه الرؤية، فإننا نرى في برنامج جونز هوبكنز الصيفي لمبادرة موهبتنا فرصة لصقل وتطوير مواهبنا الوطنية وتسريع وتفعيل دورهم للمساهمة في مسيرة نمو وازدهار الدولة. كما نجدد في الدار العقارية التزامنا بدعم كافة المبادرات والبرامج التي تساعد على تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية وتشجيعهم على البحث والتطوير، وذلك للاستفادة منهم في مجالات تنموية متعددة وأهمها الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة».

و تقدم «مبادرة موهبتنا» التي تنظم بدعم من شركة الدار العقارية وشركة علي وأولاده القابضة وشركة إعمار العقارية منظومة متكاملة لرعاية الموهوبين.

فعاليات

تشتمل فعاليات البرنامج بدورته لهذا العام التي تقام على مدار أسبوعين، خلال الفترة بين 25 يوليو ولغاية 5 أغسطس على 11 مساقاً مكثفاً في قطاعات رئيسة، بما فيها مساقات حول استخدام نماذج الآردوينو لتصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية، وأخرى عن ظاهرة التغير المناخي وكيفية إنقاذ العالم، والفيزياء الأفعوانية، والتشخيص الطبي، والتصميم الهندسي، وتتضمن مساقات أخرى حول نظريات السلوك الاستراتيجي، وعلوم الجينات والأحياء الدقيقة، وقوانين الرياضيات، وإثبات الحقائق الرياضية، وأيضاً مساقات في التطور النجمي، وعلم نفس الذاكرة.

ويستهدف البرنامج طلبة المدارس الموهوبين من جميع أنحاء الدولة في الصفوف الرابع، ولغاية العاشر، حيث يسعى من خلال مساقات مكثفة يومياً إلى استغلال أوقات فراغهم لإثراء معارفهم وتطوير قدراتهم من خلال مزيج يجمع المعرفة العلمية والخبرة العملية، بالاستناد على محتوى علمي متقدم من شأنه المساهمة في تنمية مواهبهم، وصقل مهاراتهم بما يتوافق والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة حالياً.