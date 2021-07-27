مقاصب رأس الخيمة تستقبل 6594 أضحية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي(رأس الخيمة)

استقبلت مقاصب رأس الخيمة خلال عيد الأضحى 6594 ذبيحة من الأغنام والأبقار والجمال، وذلك في كل من مقصب رأس الخيمة والفلية والغيل.

واستعدت دائرة بلدية رأس الخيمة مسبقاً عبر تجهيز كافة المقاصب وتخصيص 10 أطباء بيطريين و36 قصاباً و40 عاملاً و35 من الجهات الخارجية المساندة لتسهيل كافة العمليات والمهام المنفذة في المقاصب التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل الأهالي والجمعيات الخيرية.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: إن مقاصب الإمارة استقبلت خلال عيد الأضحى ابتداءً من وقفة يوم عرفة وحتى ثالث أيام العيد 6594 ذبيحة تنوعت بين الأغنام والأبقار والجمال، والتي تم تنفيذ مختلف خدمات الفحص والذبح وغيرها من قبل الأطباء البيطريين والعاملين والفنيين وغيرهم.

ولفتت أن الإجراءات المتبعة في مقاصب الإمارة خلال عيد الأضحى، تمثلت في نظام خدمة الرسائل النصية بالمقصب المركزي بالتكامل مع نظام الإصطفاف لاستلام وتسليم الذبائح من السيارات.

وذكرت أنه تم تحديد مسارات الدخول والخروج والانتظار وعمل بروشورات وفيديو توعي للأهالي لتعريفهم بنظام العمل خلال هذه المناسبة لكي يكونوا على اطلاع مسبق بالخدمة المقدمة.

وأشارت إلى أنه بخصوص مقصبي رأس الخيمة والغيل، تم العمل بالنظام الحالي وتسليم الذبائح للأهالي من خلال صالات انتظار المتعاملين مع الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تعريفهم بها والخاصة ببروتوكول فيروس كوفيد 19، منها ارتداء الكمامة الطبية ومسافة التباعد الاجتماعي وغيرها.

ولفتت أن الطاقة الاستيعابية لمقاصب الإمارة تختلف، حيث يعمل المقصب المركزي بطاقة 240 ذبيحة في الساعة، بطاقة تصل إلى 3000 خلال اليوم، ومقصب رأس الخيمة يعمل بطاقة 50 في الساعة، وبطاقة إجمالية تصل 700 خلال اليوم ومقصب الغيل بطاقة 50 في الساعة وبطاقة إجمالية تصل 700 خلال اليوم.