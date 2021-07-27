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الامارات | حريق بمستودع في مصفح الصناعية

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أحمد عابد ■ أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمستودع في مصفح الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبَّ حريق في مستودع لتخزين مواد البناء والأدوات الكهربائية، بمنطقة المصفّح الصناعية بأبوظبي، أمس، من دون حدوث خسائر بشرية، ونجحت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على النيران ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة.

وأفادت الهيئة بأن فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً صباح أول من أمس الأحد من غرفة العمليات يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث، حيث تمت السيطرة عليه، وباشرت عمليات التبريد.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق، موضحة أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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