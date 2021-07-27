الامارات | الإمارات تشارك في اجتماع وزاري لتعزيز زخم العمل المناخي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع وزاري لتعزيز زخم العمل المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر، في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ الذي ينعقد في لندن بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، والذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) في جلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر المقبل.

وقال الجابر: «من خلال الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا تركز دولة الإمارات على العمل المناخي الاستباقي الذي يشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام. وتماشياً مع هذه الرؤية، أصبحت الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط توقع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كل قطاعاتها الاقتصادية بحلول 2030 كما أشارت مساهمتها الثانية المحددة وطنياً».

وأضاف: «نحرص على عقد الشراكات مع دول العالم لمشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيا والابتكار، بما يضمن تسريع الجهود للحد من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه بطرق تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة وكبيرة».

واستهدف الاجتماع الوزاري في لندن تعزيز توافق الآراء وتوليد الزخم حول عدد من الموضوعات التي ستُبحث خلال مؤتمر (COP26)، بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news