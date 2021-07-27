الامارات | «بلدية عجمان»: دفع رسوم المواقف ذكية بالكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية عجمان»: دفع رسوم المواقف ذكية بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تحويل خدمة دفع رسوم المواقف لخدمة ذكية بالكامل، بعدما أوقفت عملية دفع الرسوم بالأجهزة التقليدية، معلنة انتهاء العمل بها. وقال مدير عام الدائرة عبدالرحمن النعيمي، إن مواقف الإمارة كافة تشهد استخداماً على مدار الساعة من قبل السكان والزوّار وعليه ارتأت الدائرة اعتماد خيارات الدفع الذكية والأكثر سهولة ومرونة وأماناً، خصوصاً في ظل الظروف السائدة وسط جائحة «كوفيد-19»، وفي إطار الإجراءات الواجب اتباعها للتقليل من استخدام الأجهزة والعملات النقدية والعمل على استبدالها بالخيارات الذكية والبدائل المتاحة. وأوضح النعيمي أن البدائل متنوعة أمام مستخدمي المواقف الذين بإمكانهم الانتفاع بالخدمة، من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة أو باستخدام التطبيق الموحد للدائرة «MPDA».

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