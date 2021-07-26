الامارات | «طموح» تفتتح مركزاً لفحص كورونا يستوعب 10 آلاف شخص يومياً بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن «طموح» تفتتح مركزاً لفحص كورونا يستوعب 10 آلاف شخص يومياً بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت شركة طموح للرعاية الصحية مركزاً لتقديم الخدمات لمكافحة فيروس كورونا في أرض المهرجان مقابل دوار الزوراء في إمارة عجمان، إذ يقدم المركز ثلاثة خدمات من أبرزها إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجاناً، وخدمة الفحص بتقنية الليزر بتقنية «دي بي آي» وفحص «بي سي آر»، من خلال مسحة الأنف.

وقال مدير المواقع الخارجية في شركة طموح للرعاية الصحية مبارك سيف الكتبي، لـ «الإمارات اليوم»، إن المركز الجديد في أرض المهرجان في عجمان يستهدف فئات العمال بشكل أساسي في المنطقة الصناعية في عجمان، كما سيخدم سكان المناطق الحدودية في عجمان وأم القيوين والمناطق القريبة منهم في الإمارات الشمالية.

وأوضح أن المركز سيقدم ثلاث خدمات من أبرزها إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجاناً، وخدمة الفحص بتقنية الليزر بتقنية «دي بي آي» بقيمة 50 درهماً، وفحص «بي سي آر» من خلال مسحة الأنف بقيمة 75 درهماً، لافتاً إلى أن المركز مخصص لاستيعاب ما يصل من 5000 إلى 10 آلاف شخص يومياً.

وأضاف أنه يوجد أكثر من 70 ممرضاً وممرضة في المركز يقدمون الخدمات للفئات المستهدفة وللمتعاملين، وأنه سيتم رفع عدد الكوادر كلما ارتفع عدد المتعاملين، مشيراً إلى أن المركز يعمل 24 ساعة متواصلة، بحيث ستظهر نتيجة فحص تقنية الليزر «دي بي آي» في أقل من 10 ساعات، كما سيحصل على نتيجة فحص «بي سي آر» خلال 24 ساعة، وأن المركز سيعمل على أن تظهر النتائج على ساعات أقل لخدمة المتعاملين.

وأشار إلى المركز سيخدم جميع الفئات من أي إمارة ودون استثناء، بحيث يمكن للراغبين في السفر عبر الموانئ والمناطق الحدودية والمطارات بالدولة في المناطق الشمالية إجراء الفحوصات من خيمة المركز للحصول على النتيجة في الوقت والسعر المناسب بما يمكنه من السفر دون تأخير، مضيفا أن المركز يستقبل الأشخاص الحاصلين على تأشيرة زيارة لإجراء فحوصات كوفيد_19، من خلال إدخال رقم التأشيرة الموحد على النظام ليحصل الزائر على نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن عبر رقم التأشيرة الموحد.

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