الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 28,252 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 28,252 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 28,252 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16,524,169 جرعة و بمعدل توزيع للقاح 167.07 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد- 19 سعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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