الامارات | 20 ألف مركبة صعدت إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مركبة صعدت إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة صعود أكثر من 20 ألف مركبة إلى قمة جبل جيس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير عام الدائرة المهندس أحمد محمد الحمادي إن تزايد زوار جبل جيس على مدار العام يدفعنا للاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة برفع كفاءة البنية التحتية لجميع الاستراحات و التي تتم إنارتها بالطاقة الشمسية إضافة إلى المواقع المخصصة للمطاعم في الاستراحات التي تقدم خدماتها للزوار لافتا إلى أن استمرار تنفيذ المشاريع السياحية سيسهم في استقطاب المزيد من السياحة الداخلية.

وأشار إلى تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات الليلية لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن .. منوها إلى أن دوريات "راقب" عملت على توعية الجمهور ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين زوار هذه الأماكن.

وأضاف مدير عام دائرة الخدمات العامة إن إمارة رأس الخيمة شهدت خلال إجازة العيد إقبالا كبيرا من جانب الأسر ومختلف أفراد المجتمع على المناطق الطبيعية حيث زار حديقة صقر نحو 4000 زائر خلال الفترة نفسها والذين رأوا فيها متنفسا مثاليا لهم للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى وسط إجراءات وقائية وتدابير احترازية مشددة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع و الحد من انتشار فيروس "كوفيد- 19" ومراعاة التباعد أثناء الجلوس في الحديقة .

ولفت الحمادي إلى أن الدائرة وضعت خططها الهادفة إلى تحويل الحديقة إلى وجهة متكاملة تضم الترفيه والتعليم والرياضة مع إنشاء أول منطقة للتزلج على الألواح داخل حديقة عامة في دولة الإمارات بمساحة 620 مترا مربعا إضافة إلى منصة مشاهدة بإطلالة شاملة على مناطق الحديقة والشلال المائي لتوفير الأجواء المثالية للزوار للاستمتاع بأوقاتهم وتنفيذ مشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمواقف المركبات داخل وخارج الحديقة إلى 1700 موقف.

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