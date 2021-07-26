الامارات | «أسرية الشارقة» تعتزم تقديم برامج إرشادية لموظفي الجهات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسرية الشارقة» تعتزم تقديم برامج إرشادية لموظفي الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة عن عزمها تقديم سلسلة من البرامج والمبادرات التوعوية والإرشادية لموظفي الجهات الحكومية ومن ضمنها القيادة العامة لشرطة الشارقة وغرفة تجارة صناعة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وجمعية الشارقة التعاونية.

وستستهل الإدارة مبادراتها بتنظيم سبعة برامج إرشادية لموظفي الغرفة، والتي سيقدمها نخبة من الخبراء والمختصين الاجتماعيين العاملين في الإدارة وستتضمن البرامج تسليط الضوء على عدد من المحاور من أبرزها طرق تمكين وبناء الشخصية الإنسانية، وآليات تطوير الثقافة الزوجية، لبناء أسرة مستقرة، وسبل تعزيز الصلات الاجتماعية القوية والحيوية.

وأشارت مدير إدارة الموارد البشرية في إدارة مراكز التنمية الأسرية حصة المرزوقي إلى أن تنظيم هذا البرامج يأتي في إطار حرص الإدارة على تحقيق مستهدفات وثيقة «التلاحم الأسري» الرامية إلى الارتقاء بواقع الأسرة في الشارقة من خلال دعم المؤسسات الحكومية وتمكينها من رعاية أفراد المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، وإشراك الدوائر الحكومية في المسؤولية المجتمعية من خلال المساهمة في تقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تضمن للأسرة حياة مستقرة وبيئة محفزة وإيجابية، مشيرة إلى أن «مراكز التنمية الأسرية» أطلقت في عام 2018 مشروع تأهيلي لإعداد مدربين وإكسابهم المهارات والمعارف والاتجاهات اللازمة لتطوير قدراتهم كمدربين مؤهلين بأفضل الخبرات العملية والعلمية، ويأتي تنظيم هذه البرامج استثماراً فاعلاً للمشروع ولقدرات المدربين على نشر الثقافة الاجتماعية الإيجابية التي تعزز تماسك المجتمع.

وأكدت رئيسة قسم الاتصال المؤسسي بإدارة مراكز التنمية الأسرية علياء البصري أهمية هذه البرامج التوعوية في تعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية على المستوى الأسري والتربوي، حيث ستتضمن البرامج مجموعة من الورش التدريبية والإرشادية الافتراضية التي ستناقش وتسلط الضوء على عدد من الممارسات ذات الصلة بسبل تعزيز منظومة التربية والقيم والثقافة الداعمة للتماسك الأسري.

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