الرئيس الغيني يستقبل مفتش عام وزارة الداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل فخامة الرئيس الغيني، ألفا كوندي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية والوفد المرافق. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين غينيا ودولة الإمارات في المجالات الشرطية والأمنية. وأكّد فخامة الرئيس الغيني عمق العلاقات بين الدولتين الصديقتين، وحمّل فخامته اللواء الريسي تحيات بلاده قيادة وشعباً إلى قيادة دولة الإمارات وتمنياتهم لشعبها دوام النمو والازدهار. كما التقى اللواء الريسي أثناء زيارته لغينيا معالي الدكتور إبراهيم خليل كابا وزير الخارجية ومعالي ألبرت دامانتانج كامارا وزير الأمن والحماية المدنية، حيث جرى بحث تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون المستمرين بين البلدين في كافة القضايا المتعلقة بعمل الشرطة ومكافحة الجريمة والعمل المشترك ضمن المنظمات والهيئات الدولية. ضم الوفد الإماراتي خالد الحوسني القائم بالأعمال في سفارة الدولة في كوناكري والرائد حمد يوسف خاطر الحمادي مدير إدارة العمليات الدولية بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين.