وفد «الوطني الاتحادي» يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

يبدأ وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، زيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة يوم غد الثلاثاء تجسيداً لعلاقات الأخوة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويضم الوفد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: سهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وصابرين حسن اليماحي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. ويتضمن برنامج الزيارة التي تستغرق يومين عقد لقاءات ثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير أسس التعاون والتنسيق بين الجانبين، كما يتضمن البرنامج لقاء عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في دولة الكويت. يذكر أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي تحظى باهتمام عال من قبل الجانبين، من خلال تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن هذه العلاقات متجذرة حيث كان أول نشاط للدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي زيارة مجلس الأمة الكويتي بتاريخ 18/5/1975م، وتلتها استضافة المجلس الوطني لوفد مجلس الأمة في شهر أبريل عام 1976م.