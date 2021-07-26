وزارة تنمية المجتمع تطلق المنصة المجتمعية الصيفية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات الأسبوع الأول من المنصة المجتمعية الصيفية التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية هذا العام بعنوان «صيفنا متعافي»، حيث يجري تنفيذ مجموعة من المبادرات والفعاليات ضمن محور الزراعة الذي تستهل به المنصة فعالياتها لمدة أسبوع حتى 29 يوليو الجاري، بالتزامن مع محور التطوير المهني الذي ينطلق هذا الأسبوع ويتواصل خلال شهري يوليو وأغسطس في موازاة جميع الأسابيع حتى 26 أغسطس المقبل.

ويستهدف محور الزراعة الأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق وجميع أفراد المجتمع من خلال 5 برامج محفزة على مشاركة الأسرة بكافة أفرادها، تنظمها الوزارة ضمن المنصة افتراضياً وواقعياً عند الساعة 11 صباح كل يوم وهي: برنامج الزراعة والاستدامة الذي تم تنظيمه أمس وبرنامج أساسيات الزراعة وأوقاتها وأنواعها حسب المواسم وعمليات الري والتسميد الذي يجري تنظيمه اليوم، إضافة إلى برنامج عن أهمية الزراعة الذي يسلط الضوء على الزراعة العضوية في الدولة ويتم تنظيمه يوم غد 27 يوليو، وبرنامج الزراعة الابتكارية الذي يجري تنظيمه على مدار يومي 28 و29 يوليو.

أما محور التطوير المهني، فهو يتضمن برنامج التوستماسترز (مهارات العرض والتقديم) والذي يتضمن تدريباً عملياً على مهارات العرض والتقديم والتمكين من العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح ومادة العرض والتقييم وأسلوب الحوار، وهو يستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، ويستمر حتى 26 أغسطس بواقع 15 حلقة تعليمية يجري تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس من الرابعة حتى السادسة عصراً.

سعيد الخاطري

وأكد سعيد الخاطري المشرف العام على المنصة المجتمعية الصيفية بوزارة تنمية المجتمع أن «المنصة المجتمعية الصيفية» تتضمن مجموعة من المحاور وعشرات البرامج والمبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بُعد»، حيث تأتي في سياق الالتزام بتوجهات واستراتيجية دولة الإمارات ضمن خططها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى التعاون بين الوزارة و9 جهات أخرى على مستوى الدولة، تمثّل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، في تنظيم فعاليات المنصة بما يعكس رؤية الوزارة المتمثلة في «أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم».

وتوفر المنصة المجتمعية 60 برنامجاً تدريبياً وورش تفاعلية ميدانية وافتراضية موجهة لمختلف الفئات العمرية، إضافة لمجموعة مبادرات والتي يجري تنفيذها «عن بُعد» وميدانياً، ما يفتح المجال لمشاركة واسعة من أفراد المجتمع

وأشار الخاطري إلى أهمية المنصة المجتمعية الصيفية حيث تجسد الشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتعزز استثمار أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية، وتحفز مشاركة الأسرة في البرامج والفعاليات في جو من السعادة والإيجابية، خصوصاً وأنها تخاطب برامج المنصة الصيفية جميع الفئات، لاسيما الأطفال، وتتيح لكل أسرة الاختيار من بين مجموعة من المشاريع والمبادرات، لعل في مقدمتها برامج ومشاريع محور الزراعة الذي عادة ما يحظى بإقبال مجتمعي ويدعم إشراك الكثير من الأسر وأفرادها المهتمين بالزراعة المنزلية والزراعة بشكل عام.

ويمكن للطلبة وأولياء الأمور ومختلف أفراد المجتمع، الاطلاع والالتحاق بالبرامج والفعاليات المحددة حسب تواريخ انعقادها، عن طريق الرابط المتاح عبر موقع الوزارة أو من خلال الاتصال الهاتفي مع مركز الاتصال فيها.