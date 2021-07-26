«ضمان» تُطلق الفرع المتنقل «لين عندك»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي خدمة الفرع المتنقل «لين عندك»، والتي تسعى من خلالها إلى إتاحة الفرصة لمشتركيها من كبار المواطنين وأصحاب الهمم للحصول على خدماتها التي تقدمها في فروعها الفعلية والافتراضية، من خلال مركبة متنقلة تزور هذه الفئات لإنجاز ما يحتاجونه من معاملات في منازلهم.

وأوضحت «ضمان» أن هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية دائرة الصحة المتمثلة في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع الأفراد عبر إتاحة الوصول للخدمات الصحية المناسبة في الوقت المناسب، وفي خطوة توازي مسيرة النجاحات التي حققتها حكومة أبوظبي عبر استقطاب مؤسسات عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية إلى الإمارة مثل كليفلاند كلينك أبوظبي ومايو كلينك وغيرها.

وقال معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «إن هذه المبادرة تعزز من الجهود الرامية لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومتميزة لجميع الفئات، وبما يتوافق مع رؤية الدائرة والمعايير العالمية التي تسعى إلى ترسيخها على مستوى القطاع في الإمارة».

وأضاف معاليه: «نثمن الجهود التي تبذلها ضمان في سبيل تعزيز تجربة متعامليها من خلال الخدمات المتطورة والمبتكرة، والتي تسهم في تذليل التحديات التي قد يواجهها كبار السن وأصحاب الهمم في استخدام الأنظمة التقنية المتقدمة أو الخروج من المنزل لإجراء معاملاتهم، ليتمكنوا بذلك من إنجاز معاملاتهم من منازلهم في لفتة إنسانية ومسؤولة من قبل الشركة».

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة بعد نجاح «ضمان» بإطلاق مبادرات مبتكرة تسعى من خلالها إلى تسهيل فرص الوصول إلى خدماتها للجميع، وبخاصة في أعقاب إطلاقها خدمة الفروع الافتراضية مؤخراً «حياكم»، والتي تتيح لأكثر من 2.5 مليون مشترك إمكانية الحصول على خدماتها دون الحاجة لزيارة فروع الشركة.

وقال خالد بن شيبان المهيري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «حرصت ضمان على إطلاق العديد من الخدمات والحلول التي تسهم في تعزيز تجربة متعامليها وهو ما تكلل اليوم بتوفير خدمة (لين عندك) التي نسعى من خلالها إلى توفير خدماتنا لفئات محددة من المجتمع والمشتركين أينما كانوا، ووفق أعلى مستويات الراحة، ما يؤكد التزامنا المستمر بالابتكار استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتبني وإطلاق خدمات استثنائية تراعي أعلى المعايير العالمية».

وأضاف «تواصل ضمان العمل على المساهمة في تقديم خدمات دائمة التطور، وهو ما ينسجم مع استثماراتنا الاستراتيجية الطويلة الأمد، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز جهودنا لتطوير البنية التحتية المتينة لخدماتنا والارتقاء بأنظمتنا الكفيلة بتسهيل عملية الحصول على التأمين الصحي ومنافعه بسهولة ويسر، مع التركيز على فئة كبار المواطنين وأصحاب الهمم تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020- 2024 التي تهدف إلى جعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة لهذه الفئة المجتمعية المهمة».

من جانبه قال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنه تماشيا مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي ودعما لها تأتي مبادرة «لين عندك» التي أطلقتها الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان بالتعاون مع دائرة الصحة، وما تهدف اليها لتسهيل تمتع أصحاب الهمم بخدمات ميسرة وسريعة من الشركة، وأشاد بالمبادرة وأثنى على جهود شركة«ضمان» كشركة مساهمة عامة ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود رعاية أصحاب الهمم والتعاون مع مؤسسة زايد العليا نحو تحقيق أهدافها الرئيسية في دمج الفئات المشمولة برعايتها في المجتمع، ووجه الشكر إلى المسؤولين في الشركة على جهودهم لتقديم سبل العون لأصحاب الهمم، مشدداً على أهمية تقديم الدعم والرعاية من كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لفئات أصحاب الهمم لمساعدتهم على الاندماج بصورة كاملة في المجتمع.

وأكد عبد الله الحميدان أهمية تحقيق التطوير الدائم للخدمات الصحية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تعيق آلية دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتعزيز التواصل بين كافة الجهات لتحقيق المصالح المشتركة التي تصبّ في مصلحة أصحاب الهمم ولبناء علاقات تعاون فعالة بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ولتحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات الخاصّة بتوفير خدمات التغطية الصحية والرعاية الإنسانية لأصحاب الهمم.

وأوضحت الشركة بأنه يمكن للمشتركين الحصول على خدمة «لين عندك» عبر الاتصال بمركز خدمة المتعاملين وحجز موعد للزيارة المنزلية من غير أي رسوم.