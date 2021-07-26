«أوقاف دبي» تنفذ 12 مشروعاً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً وقفياً خلال الفترة الممتدة بين عام 2018 إلى العام الجاري. وأوضحت المؤسسة أن المشروعات تنوعت ما بين أوقاف المساجد ومبان وقفية وتعليمية وإنسانية، تم تشييدها من أموال التبرعات والتعويضات ومحفظة إعادة الإعمار. وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري الثالث خلال العام الجاري، برئاسة عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وحضور أعضاء المجلس. واطلع أعضاء المجلس على مشاريع المؤسسة، وتتضمن المشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها منذ عام 2018 وحتى منتصف العام الجاري، ومنها أوقاف مساجد البدر والحسيني والمطار وبن مدية وفيلات الحوسني وحسن محمد وبناية مركز النور، وأوقاف أبومنارتين وغزالة بنت وليد وبسام الدجاني، إضافة إلى وقفي «اتعلم» و«سقيا الماء.» كما بحث المجلس المشاريع الجديدة، ومنها 4 مشاريع قيد التصميم و6 مشاريع قيد التنفيذ، واطلع المجلس على 6 مشاريع خاضعة للصيانة، إلى جانب 8 مشاريع قيد الدراسة. وتناول الاجتماع إجراءات تحديث وتعديل التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة بما يخدم القطاع الوقفي، ويسهم في زيادة الخدمات الإلكترونية للمتعاملين. واطلع الاجتماع على مخرجات لجنة العمل الخيري، وأوضحت اللجنة أن المؤسسة دعمت نحو 22 مبادرة إنسانية خلال النصف الأول من العام الجاري، منها مبادرات لعلاج المرضى وسد المديونات عن الغارمين ودعم أصحاب الهمم، وأيضا ساهمت في مبادرات لدعم الطلاب والتعليم ومركز التوحد. من جانبه أكد عيسى الغرير حرص المؤسسة على تنمية الوقف في الإمارة، بتنفيذ مشروعات عقارية وسكنية بما يعظم عائد الوقف ويحقق التنمية المستدامة في الوقف. وأضاف الغرير: نفذت المؤسسة مشروعات وقفية لدعم العملية التعليمية بإنشاء وقف أتعلم، إلى جانب دعم العمل الإنساني بوقف سقيا الماء. من جانبه، قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي: إن المؤسسة حريصة على تعزيز مفهوم الوقف في الإمارة، ونشر الوعي بأهميته في خدمة المجتمع بالمجالات الدينية والعلمية والصحية، مؤكداً على حرص المؤسسة على تسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل بما يسهم في التيسير على الواقفين لإنهاء إجراءاتهم. وأضاف المطوع: انتهت المؤسسة من تنفيذ مشروعاتها المقررة في موعدها، وتعمل على إضافة مشروعات وقفية جديدة دعما لخطط التنمية في الإمارة، وتعظيم عوائد الوقف تحقيقاً لأهداف الواقفين، ودعم مصارف الوقف التابعة للمؤسسة.