طقس غائم جزئياً اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:01 والمد الثاني عند 02:15..والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06. بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:17..والجزر الأول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.