«الملتقى الأسري» ينفذ 75 رؤية إلكترونية خلال العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - (وام)

نفذ مركز الملتقى الأسري التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، 75 رؤية إلكترونية للتواصل عبر المنصات المرئية، بين نزلاء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة وأسرهم خارج الدولة، تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك. ويشارك مركز الملتقى الأسري بالتعاون مع إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، النزلاء في أيام العيد لتعزيز الترابط الأسري مع ذويهم. وأعرب أهالي النزلاء عن سعادتهم بهذه المبادرة التي عززت فرحتهم في العيد من خلال الاطمئنان على ذويهم داخل المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، مشيرين بالدور الإنساني والمجتمعي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الظروف المجتمعية والإنسانية. وأوضحت فايزة خباب مدير مركز الملتقى الأسري، أن المركز يستمر في تقديم خدماته في مختلف الظروف والأزمنة، ولا سيما أن خدمات الرؤية الإلكترونية لها طابع إنساني أسري مميز يستهدف المجتمع بشكل عام، وبالأخص الأسر والأطفال، لافتة إلى أن آلية تنفيذ الرؤية الإلكترونية يتم تنفيذها خلال الفترة الصباحية يومياً وفقاً للكشوفات التي تردنا من المؤسسة العقابية والإصلاحية لشرطة الشارقة.