الصحة تحذر من استخدام وسيلة طبية لتعقيم الجلد

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كافة المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي من وسيلة طبية تستخدم لتعقيم الجلد قبل العمليات الجراحية والقسطرة، Adult Chest Tube Tray، Fistula On -Off Kit، Fistula (On/Off All in One bag)، Dialysis Access; All include BD/Carefusion ChloraprepTM 3mL applicator، وسبب التحذير سحب طوعي من الشركة المصنعة بسبب خطر التلوث بنوع معين من الفطريات، وأوصت الوزارة بعدم استخدام التشغيلات المتأثرة والاتصال بالمورد لاستبدالها بأخرى جيدة. كما أصدرت الوزارة تعميماً لجميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية تحذر من عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية، المستخدمة في التحليل المخبري للبول، بسبب تأثر التشغيلات، والوضع القانوني للمنتج لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية، وجاء التحذير بسبب وجود اختلاف في البيانات الظاهرة عن البيانات المبدئية في بعض الحالات، وعليه سيتم عمل التغييرات اللازمة وسيتم تحديث تعليمات الاستخدام بوساطة الشركة المصنعة للتشغيلات، وأوصت الوزارة بالتواصل مع الشركة أو الوكيل المحلي، وذلك للدعم الفني واستخدام تعليمات الاستخدام المحدثة.