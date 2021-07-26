«مدني عجمان» يلتقي ممثلي القطاع الخاص لتعزيز التوعية باشتراطات السلامة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان ( وام )

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان متمثلة بإدارة الحماية المدنية والسلامة، جلسة حوارية مع الشركات العاملة في نشاط تعبئة الغاز المنزلي في إمارة عجمان وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة لكوفيد - 19، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المعنيين بخدمات الدفاع المدني، والحصول على التغذية الراجعة لتطوير وتحسين الخدمات. ترأس الجلسة العقيد خالد أحمد الشامسي نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بحضور عدد من الضباط، وممثلي شركات الغاز العاملة في إمارة عجمان حيث تم استعراض قانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية بالدولة، إضافة إلى أهم النقاط والمعايير الفنية التي يجب الالتزام بها من قبل الشركات العاملة في النشاط، ودور الدفاع المدني في تحقيق التنافسية في سوق العمل. وتأتي الجلسة في إطار تحقيق أهداف وزارة الداخلية في ضمان السلامة والوقاية إلى جانب تحقيق تنافسية النشاط الاقتصادي في إمارة عجمان للمستثمرين. وأكد ممثلو شركات الغاز المنزلي أهمية هذه الجلسات الخاصة بشرح القوانين والاجراءات المنظمة للعمل، وفتح قنوات لإيصال وجهات النظر، والتحديات الخاصة بالمستثمرين. وأكد العقيد خالد الشامسي حصر التحديات الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الغاز المنزلي والتوجيه بالالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في الدولة بشأن تداول الغازالمنزلي، والتعاون مع مفتشي الدفاع المدني أثناء الزيارات الميدانية والإبلاغ المباشر عن أي تجاوزات أو ملاحظات في سوق العمل.